На войне погиб 35-летний полицейский из Днепропетровской области

Об этом сообщает Новомосковское районное отделение полиции.
Виталий пришел в полицию в 2012 году и до 2022 года работал в розыскной группе отдела криминальной полиции. В мае текущего года принял решение присоединиться к рядам ВСУ и защищать Украину от российских оккупантов.
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