На войне погиб 35-летний полицейский из Днепропетровской области

Виталий пришел в полицию в 2012 году и до 2022 года работал в розыскной группе отдела криминальной полиции. В мае текущего года принял решение присоединиться к рядам ВСУ и защищать Украину от российских оккупантов.

Во время выполнения боевой задачи погиб полицейский из Днепропетровской области Виталий Малышко. Произошло это под Бахмутом в Донецком направлении. Мужчине навсегда 35-лет.

В Днепре на одном из жилых массивов появился билборд-разоблачение, на…

Где можно покататься на коньках в Днепре и сколько это стоит Среди немногих вариантов провести досуг в Днепре в зимнее время – это катание на коньках. В городе пока еще работает несколько ледовых арен. Журналисты dnepr.info узнали, где работают катки и сколько стоит провести час на льду. просмотров

Деда Мороза не существует: в Днепре появился билборд-разоблачение В Днепре на одном из жилых массивов появился билборд-разоблачение, на котором утверждается, что Деда Мороза не существует. 0 просмотров

Последовательницы Гринча: в Днепре женщины украли елки из лесхоза Жители Днепра решили подготовиться к рождественско-новогодним праздникам и украли елки в лесхозе. 0 просмотров

Квартиры с секретом и след от войны: история необычного дома Пекаря в Днепре (ФОТО) На бывшей Гимнастической улице в Днепре можно увидеть дома, которым более ста лет. Пострадавшие от войн они стоят до сих пор, относительно неплохо выглядят и в них живут люди. 0 просмотров