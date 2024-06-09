На войне погиб 24-летний питомец криворожского футбола

На войне погиб 24-летний Герой Владислав Хаткевич.

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Кривбасс» Кривой Рог.

Воспитанник криворожского футбола начал свой путь в футболе из академии «Горняка».

Впоследствии играл за любительские коллективы Днепропетровской области.

После полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ в защиту нашей Родины. Принял последнее сражение на Харьковском направлении, — говорится в сообщении ФК «Кривбасс».