На войне под Марьинкой погиб Защитник из Днепропетровщины Евгений Мороз

Об этом сообщает Информационный портал Жовтоводского городского совета.
37-летний житель Желтых Вод погиб из-за вражеского артобстрела.
Мужчина родился 11 апреля 1986 года в пгт Петрово Кировоградской области.
Затем получил профессионально-техническое образование в Жовтоводском
Чоловік пройшов строкову військову службу, отримав спеціальність заступника командира взводу військової розвідки.
Любил шутить, любую ситуацию воспринимал положительно, никогда не отчаивался. Был опорой и поддержкой для мамы Ярославы Васильевны и сестры Марины, надежным тылом и безгранично любящим мужем для жены Ирины и дочери Александры, говорится в сообщении Жовтоводского совета.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя.
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