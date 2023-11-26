На войне под Марьинкой погиб Защитник из Днепропетровщины Евгений Мороз

На войне погиб Защитник Евгений Мороз из города Желтые Воды.

Об этом сообщает Информационный портал Жовтоводского городского совета.

37-летний житель Желтых Вод погиб из-за вражеского артобстрела.

Мужчина родился 11 апреля 1986 года в пгт Петрово Кировоградской области.

Затем получил профессионально-техническое образование в Жовтоводском

Чоловік пройшов строкову військову службу, отримав спеціальність заступника командира взводу військової розвідки.

Любил шутить, любую ситуацию воспринимал положительно, никогда не отчаивался. Был опорой и поддержкой для мамы Ярославы Васильевны и сестры Марины, надежным тылом и безгранично любящим мужем для жены Ирины и дочери Александры, говорится в сообщении Жовтоводского совета.