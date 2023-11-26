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На войне под Марьинкой погиб Защитник из Днепропетровщины Евгений Мороз

Сегодня 11:55
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На войне погиб Защитник Евгений Мороз из города Желтые Воды.

Новости Днепра про На войне под Марьинкой погиб Защитник из Днепропетровщины Евгений Мороз

Об этом сообщает Информационный портал Жовтоводского городского совета.

37-летний житель Желтых Вод погиб из-за вражеского артобстрела.

Мужчина родился 11 апреля 1986 года в пгт Петрово Кировоградской области.

Затем получил профессионально-техническое образование в Жовтоводском

Чоловік пройшов строкову військову службу, отримав спеціальність заступника командира взводу військової розвідки.

Любил шутить, любую ситуацию воспринимал положительно, никогда не отчаивался. Был опорой и поддержкой для мамы Ярославы Васильевны и сестры Марины, надежным тылом и безгранично любящим мужем для жены Ирины и дочери Александры, говорится в сообщении Жовтоводского совета.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя.

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