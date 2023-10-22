На войне под Бахмутом погиб 33-летний воин с Днепропетровщины

На войне погиб защитник Украины из Днепропетровской области Горелый Роман Юрьевич.

Об этом сообщает Лозаватский сельский совет.

Мужчина получал образование и профессиональную профессию в Криворожском политехническом колледже.

Долго работал машинистом на АрселорМиттал Кривой Рог.

Был мобилизован в феврале этого года. Командовал штурмовым отделением.

У героя остались отец и мать, братья, жена и дочь. Долгое время он считался пропавшим без вести, однако результаты экспертизы ДНК оборвали надежды на будущее.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким воина.

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