На войне под Бахмутом погиб 33-летний воин с Днепропетровщины

Об этом сообщает Лозаватский сельский совет.
Мужчина получал образование и профессиональную профессию в Криворожском политехническом колледже.
Долго работал машинистом на АрселорМиттал Кривой Рог.
Был мобилизован в феврале этого года. Командовал штурмовым отделением.
У героя остались отец и мать, братья, жена и дочь. Долгое время он считался пропавшим без вести, однако результаты экспертизы ДНК оборвали надежды на будущее.
Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким воина.
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