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На водоеме вблизи Днепра обитает более десятка диких лебедей (ФОТО)

Сегодня 19:22
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В 30 километрах от Днепра расположен водоем, где живет с десяток диких лебедей.

Новости Днепра про На водоеме вблизи Днепра обитает более десятка диких лебедей (ФОТО)

Об этом рассказал на своей Facebook-странице Сергей Педашенко.

Локацию, где живет стая диких лебедей, днепрянин не разглашает, но поделился фото-доказательствами.

Сергей рассказал, что дикие лебеди совсем не боялись присутствия людей, а наоборот были наглыми и хотели прогнать незваных гостей, чтобы спокойно выйти на берег.

«Лебединое озеро-2». Сегодня пришли к нам, вернее они нас выжимали, хотели выйти на берег. Это ведь не парк, они ведь дикие, но там такое место, что они ничего не боятся… — сообщил днепрянин.

Судя по фото, на водоеме живет около десятка, если не больше, птиц.

Новости Днепра про На водоеме вблизи Днепра обитает более десятка диких лебедей (ФОТО)

Новости Днепра про На водоеме вблизи Днепра обитает более десятка диких лебедей (ФОТО)

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