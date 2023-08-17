На водоеме вблизи Днепра обитает более десятка диких лебедей (ФОТО)

В 30 километрах от Днепра расположен водоем, где живет с десяток диких лебедей.

Об этом рассказал на своей Facebook-странице Сергей Педашенко.

Локацию, где живет стая диких лебедей, днепрянин не разглашает, но поделился фото-доказательствами.

Сергей рассказал, что дикие лебеди совсем не боялись присутствия людей, а наоборот были наглыми и хотели прогнать незваных гостей, чтобы спокойно выйти на берег.

«Лебединое озеро-2». Сегодня пришли к нам, вернее они нас выжимали, хотели выйти на берег. Это ведь не парк, они ведь дикие, но там такое место, что они ничего не боятся… — сообщил днепрянин.

Судя по фото, на водоеме живет около десятка, если не больше, птиц.

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