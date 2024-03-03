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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Геннадій Севост’янов

Сегодня 12:06
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На Донецком направлении 26 февраля 2024 вблизи н.п. Камыш погиб старший солдат 23 ОМБр Геннадий Севостянов на позывной "Сева".

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Геннадій Севост’янов

Об этом сообщает Никопольский завод ферросплавов в соцсетях.

У нас на предприятии он проработал четыре года. Коллеги знали его как добросовестного и старательного работника, который быстро овладевал новыми знаниями. Воевать пошел сам, имея искреннее желание оттеснить врага от наших восточных границ. До нашего предприятия он с 2016 по 2019 годы служил в АТО/ООС, защищая нашу страну на Донецком направлении, — говорится в сообщении.

В начале 2023 года Геннадия призвали в ряды ВСУ, мужчина стал гранатометчиком в/ч А 4741.

Малая родина воина Днепрорудной Запорожской области – оказалась под оккупацией, вместе с родней Геннадия Витальевича.

Выехать из оккупации удалось только сестре. В октябре 2023 года оккупанты убили мать защитника Украины, а местонахождение отца и бабушки до сих пор неизвестно.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.

 
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Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Геннадій Севост’яновУкраїнська Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Геннадій Севост’яновРусский

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