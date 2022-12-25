На улицах Днепра заметили Санту (ВИДЕО)

В Днепре отмечают Рождество.

25 декабря по всему миру празднуют Рождество. Не обошел праздник и Днепр. Утром на улицах города заметили Санту.

В этом году Санта-Клаусу пришлось сменить оленей на машину. Первого Санту заметили на одной из заправок, а его коллега прогуливался по улицам города.

Напомним, вчера Воздушные силы Украины поздравили Санту, залетевшего в воздушное пространство Украины. Военные отметили, что гарантируют ему безопасный полет. По информации отслеживающего полеты сервиса, пролетал он над Винницкой и Хмельницкой областями.

Напомним, ранее в Днепре объявили войну Деду Морозу. На улицах появились билборды-разоблачения, в которых опровергали его существование.

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