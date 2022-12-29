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На улицах Днепра заметили «бандеромобиль» (ФОТО)

Сегодня 15:57
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В Днепре был замечен бандеромобиль с мощным посланием для врагов.

Новости Днепра про На улицах Днепра заметили

«Базированный» запорожец был замечен на 12 квартале.

На стареньком запорожце нарисованы цветки хлопка, а на капоте изображен огромный герб Украины. На лобовом стекле оставили послание россиянам. Эта фраза уже стала крылатой, особенно после очередного массированного обстрела. Фотографиями настоящего «бандеромобиля» поделились днепряне в соцсетях.

До киевского авто с мини-установкой «хаймарса» днепровскому бандеромобилю еще далеко, но наш запорожец не менее базирован. Кому принадлежит машина, неизвестно.

Новости Днепра про На улицах Днепра заметили

Новости Днепра про На улицах Днепра заметили

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