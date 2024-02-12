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На улицах Днепра появятся новые дорожные знаки: что нужно знать

Сегодня 12:52
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На дорогах и на улицах Днепра могут появиться новые дорожные знаки.

Новости Днепра про На улицах Днепра появятся новые дорожные знаки: что нужно знать

На дорогах Украины в скором времени появятся новые дорожные знаки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Это не абсолютные новые знаки, однако таких меток на них до этого не было.

На изображениях четырех дорожных знаков теперь можно использовать пиктограммы, обозначающие объекты туристической и спортивной инфраструктуры, а также объекты культурного наследия.

Такие изменения Кабмин внес в Правила дорожного движения на заседании в пятницу, 9 февраля 2024 года.

Изменениями дополнена глава 5 ПДД «Информационно-указательные знаки» раздела 33 «Дорожные знаки»

На знаках 5.57-5.60, являющихся указателями движения, можно применять значки объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений, объектов культурного наследия, изображения которых определяются ДСТУ 9114:2021.

К информационно-указательным знакам добавлены новые изображения знаков с применением коричневого фона при обозначении объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений, объектов культурного наследия:

  • 5.57 «Предыдущий указатель направлений»;
  • 5.58 «Предыдущий указатель направления»;
  • 5.60 «Указатель направлений».

 

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