На Украину в третий раз за неделю сунет новый циклон: какую погоду Днепру принесет Robin Ⅱ

На этой неделе погода побила все рекорды по изменчивости. В понедельник мы разбирались с последствиями снегопада, во вторник – вышло солнце, в среду был ветрюган, который сносил все на своем пути, но это еще не все. Как рассказала синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице, на Украину сунет новый циклон.
Новые атмосферные массы принесут облачность, снег – на севере и западе; на востоке и юге Украины – мокрый снег и дождь, а также сильный ветер. До конца 1-го декабря осадки будут понемногу отступать, поэтому уже на выходных почти во всех регионах будет сухо.
Судя по синоптической карте, над территорией Днепра и области нависнет циклон с благородным названием Robin Ⅱ, который в ближайшие дни будет властвовать над регионом и принесет нам дожди и значительное потепление.
По данным синоптических сайтов, уже в пятницу будет до +7 днем, а в воскресенье – +14 днем и +6 ночью. Так что начало зимы для Днепра не будет таким сказочным, как конец ноября, но может это к лучшему, потому что не придется ходить по снежным заносам.
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