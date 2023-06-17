На угольной шахте в Павлограде произошел взрыв метана: там находились почти 200 работников

Сегодня ночью, 17 июня, на угольной шахте в Павлограде произошел ужасный инцидент: там взорвался метан.
В это время на предприятии находились почти 200 работников.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Трое работников пострадали, их госпитализировали в больницу. Остальных шахтеров вывели на поверхность.
Причины чрезвычайного происшествия выясняются.
Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области россияне попали противотанковой ракетой в гражданский автомобиль: есть погибшие.
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