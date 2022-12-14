На трассе Днепр – Запорожье 38-летнего мужчину сбил Hyundai, а затем переехала фура

Там водитель Hyundai сбил 38-летнего мужчину. После чего пострадавшего переехал грузовик DAF.
К сожалению, мужчина погиб.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно известно, что Hyundai сбил мужчину, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. После столкновения тело мужчины упало на проезжую часть, где на него наехал грузовой автомобиль DAF.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство, начато досудебное расследование.
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