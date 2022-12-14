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  • На трассе Днепр – Запорожье 38-летнего мужчину сбил Hyundai, а затем переехала фура

На трассе Днепр – Запорожье 38-летнего мужчину сбил Hyundai, а затем переехала фура

Сегодня 18:19
просмотров

13 декабря на трассе Днепр – Запорожье произошла авария.

Новости Днепра про На трассе Днепр – Запорожье 38-летнего мужчину сбил Hyundai, а затем переехала фура

Там водитель Hyundai сбил 38-летнего мужчину. После чего пострадавшего переехал грузовик DAF.

К сожалению, мужчина погиб.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что Hyundai сбил мужчину, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. После столкновения тело мужчины упало на проезжую часть, где на него наехал грузовой автомобиль DAF.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство, начато досудебное расследование.

Новости Днепра про На трассе Днепр – Запорожье 38-летнего мужчину сбил Hyundai, а затем переехала фура

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Новости Днепра про На трассе Днепр – Запорожье 38-летнего мужчину сбил Hyundai, а затем переехала фураУкраїнська Новости Днепра про На трассе Днепр – Запорожье 38-летнего мужчину сбил Hyundai, а затем переехала фураРусский

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