На трассе Днепр-Павлоград столкнулись две фуры

Сегодня, 25 июля, на трассе Днепро-Павлоград произошла сильная авария.

ДТП произошло недалеко от села Новоселовка на трассе М-04 «Днепр-Павлоград». Там столкнулись два грузовика. Предварительно никто не пострадал.

Об этом сообщали днепровские телеграммы-каналы, где опубликовали видео с последствиями ДТП. Грузовики сильно повреждены. В одном из автомобилей в результате удара выпал на дорогу весь груз.

На месте работали правоохранители и дорожные службы. Обстоятельства и причины ДТП выясняет полиция.

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