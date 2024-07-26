На трассе Днепр-Павлоград столкнулись две фуры

ДТП произошло недалеко от села Новоселовка на трассе М-04 «Днепр-Павлоград». Там столкнулись два грузовика. Предварительно никто не пострадал.
Об этом сообщали днепровские телеграммы-каналы, где опубликовали видео с последствиями ДТП. Грузовики сильно повреждены. В одном из автомобилей в результате удара выпал на дорогу весь груз.
На месте работали правоохранители и дорожные службы. Обстоятельства и причины ДТП выясняет полиция.
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