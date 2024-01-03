На трассе Днепр-Павлоград фура сбила мужчину, а затем его переехали еще два автомобиля

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Вчера, 2 января, на трассе Днепр-Павлоград, возле села Песчанка, произошла ужасная авария – грузовик MAN сбил мужчину, который внезапно выбежал на дорогу. После пострадавшего переехали еще два автомобиля – Kia и Audi.

К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Львовской маршрутка и трамвай не поделили дорогу (ФОТО).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: