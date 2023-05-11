На трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: есть погибшие и пострадавшие

В результате столкновения погибли 43-летний водитель и два пассажира – 53-летний мужчина и 85-летняя женщина – «ВАЗ-21099». Также пострадали 47-летний водитель автомобиля Nissan и 88-летняя пассажирка ВАЗ-2108. Пострадавших госпитализировали в больницу. Водитель автомобиля «ВАЗ-2108» получил медицинскую помощь на месте происшествия и от дальнейшей госпитализации отказался.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 13:22.

Сегодня, 11 мая, на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: там столкнулись Nissan, «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2108».

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