На трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 11 мая, на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: там столкнулись Nissan, «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2108».
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 13:22.
В результате столкновения погибли 43-летний водитель и два пассажира – 53-летний мужчина и 85-летняя женщина – «ВАЗ-21099». Также пострадали 47-летний водитель автомобиля Nissan и 88-летняя пассажирка ВАЗ-2108. Пострадавших госпитализировали в больницу. Водитель автомобиля «ВАЗ-2108» получил медицинскую помощь на месте происшествия и от дальнейшей госпитализации отказался.
Все обстоятельства авария будут выяснять правоохранители.
Читайте также:
Автор:
К убийству причастны двое мужчин.
33 младенца за сутки!
Ночью 9 мая в Кривом Роге 23-летний мужчина напал на…
Вчера ночью в заброшенном здании на улице Савченко обнаружили тело…
Сегодня в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Соборного города Павлоград.
К убийству причастны двое мужчин.
Днепр меняется с каждым годом все больше и больше. Появляются новые бульвары, скверы, здания и торговые центры. Как раньше выглядел наш город теперь можно увидеть только на фото.
В Днепре в одной из квартир по улице Гладкова произошла резня.
В Днепре обмародерили недавно высаженную клумбу.
Нужна ваша помощь!
В конце апреля большая вода затопила некоторые пляжи в Днепре.
Бывший нападающий донецкого "Шахтера", "Днепра", ряда других клубов и национальной команды Украины Евгений Селезнев объявил о завершении карьеры и анонсировал прощальный матч.
Часть школьников в этом году не захочет продолжать обучение в школах Днепра и пойдет учиться в колледжи города. Учеба здесь длится в среднем 2,5 года, а после окончания – можно получить высшее образование в университете, при котором работает колледж, или…
Цареву объявили официальное подозрение в госизмене.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!