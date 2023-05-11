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  • На трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: есть погибшие и пострадавшие

На трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня 17:59
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Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Новости Днепра про На трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 11 мая, на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: там столкнулись Nissan, «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2108».

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 13:22.

В результате столкновения погибли 43-летний водитель и два пассажира – 53-летний мужчина и 85-летняя женщина – «ВАЗ-21099». Также пострадали 47-летний водитель автомобиля Nissan и 88-летняя пассажирка ВАЗ-2108. Пострадавших госпитализировали в больницу. Водитель автомобиля «ВАЗ-2108» получил медицинскую помощь на месте происшествия и от дальнейшей госпитализации отказался.

Все обстоятельства авария будут выяснять правоохранители.

Новости Днепра про На трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: есть погибшие и пострадавшие

Новости Днепра про На трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: есть погибшие и пострадавшие

Новости Днепра про На трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: есть погибшие и пострадавшие

Новости Днепра про На трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: есть погибшие и пострадавшие

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