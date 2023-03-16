На трассе Днепр – Николаев ВАЗ столкнулся с фурой и сгорел дотла (ФОТО)

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Так, по данным николаевских спасателей, авария произошла вечером 15 марта на трассе Днепро-Кривой Рог-Николаев. ВАЗ столкнулся с фурой и загорелся. Предварительно известно, что водителя грузовика отправили в больницу, а вот 19-летний водитель легковушки сгорел заживо.
Через полчаса пожар удалось потушить, впрочем, машина сгорела дотла.
На месте работала полиция и скорая.
Напомним, мы сообщали о пожаре в Кривом Роге, во время которого сгорели торговые павильоны на авторынке и авто. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. В результате происшествия погибших и травмированных нет.
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