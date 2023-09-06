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  • На трассе Днепр-Николаев Geely съехал в кювет и перевернулся: погибла женщина

На трассе Днепр-Николаев Geely съехал в кювет и перевернулся: погибла женщина

Сегодня 09:02
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Сегодня, 6 сентября, на трассе Н11 Днепр-Николаев недалеко от села Любимовка произошла смертельная авария.

Новости Днепра про На трассе Днепр-Николаев Geely съехал в кювет и перевернулся: погибла женщина

Известно, что водитель автомобиля Geely MK не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 05:49.

К сожалению, в результате аварии погибла 61-летняя женщина.

Двое мужчин – 61 и 36 лет – получили травмы. Одного из них с предварительным диагнозом – черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, разорванная рана на ухе – госпитализировали в больницу. Другой пострадавший получил ушиб грудной клетки. От госпитализации он отказался.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про На трассе Днепр-Николаев Geely съехал в кювет и перевернулся: погибла женщина

Новости Днепра про На трассе Днепр-Николаев Geely съехал в кювет и перевернулся: погибла женщина

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