На трассе Днепр-Николаев Geely съехал в кювет и перевернулся: погибла женщина

Известно, что водитель автомобиля Geely MK не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 05:49.
К сожалению, в результате аварии погибла 61-летняя женщина.
Двое мужчин – 61 и 36 лет – получили травмы. Одного из них с предварительным диагнозом – черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, разорванная рана на ухе – госпитализировали в больницу. Другой пострадавший получил ушиб грудной клетки. От госпитализации он отказался.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
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