На трассе Днепр-Кривой Рог Opel во время движения слетел с дороги: водителю стало плохо

По предварительной информации, водителю легковушки стало плохо, он потерял управление, после чего автомобиль во время движения съехал в кювет и перевернулся.

Там автомобиль Opel во время движения слетел с дороги.

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