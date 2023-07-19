На трассе Днепр-Кривой Рог Opel во время движения слетел с дороги: водителю стало плохо

Там автомобиль Opel во время движения слетел с дороги.
Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».
По предварительной информации, водителю легковушки стало плохо, он потерял управление, после чего автомобиль во время движения съехал в кювет и перевернулся.
Мужчина получил травмы, его госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
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