На случай блэкаутов и аварийных ситуаций: где жители Днепра могут набрать техническую воду (КАРТА)

К сожалению, могут возникнуть экстренные ситуации, из-за которых в городе не будет централизованного водоснабжения, например, блэкаут или масштабная авария на водопроводе. Поэтому важно знать, где можно набрать хотя бы техническую воду для бытовых нужд.
Так, в Днепре обустроили колонки и установили емкости с водой: 46 колонок и 86 емкостей на правом берегу города, 51 колонка – на левом.
Найти, где именно они расположены, можно на онлайн-карте по этой ссылке.
Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины сегодня будет громко весь день: что произошло.
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