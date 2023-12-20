На случай блэкаутов и аварийных ситуаций: где жители Днепра могут набрать техническую воду (КАРТА)

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К сожалению, могут возникнуть экстренные ситуации, из-за которых в городе не будет централизованного водоснабжения, например, блэкаут или масштабная авария на водопроводе. Поэтому важно знать, где можно набрать хотя бы техническую воду для бытовых нужд.

Так, в Днепре обустроили колонки и установили емкости с водой: 46 колонок и 86 емкостей на правом берегу города, 51 колонка – на левом.

Найти, где именно они расположены, можно на онлайн-карте по этой ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины сегодня будет громко весь день: что произошло.

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