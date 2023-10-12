На складе в Днепре хранили незаконные сигареты на 37 млн гривен (ВИДЕО)

Как сообщили в Госпогранслужбе, на складе в Днепре хранили более 400 тысяч пачек контрафактного табака. Примерная стоимость изъятого составляет 37 миллионов гривен.
На складе хранились сигареты известных марок, завозимых в Днепр без необходимых накладных. Потом все это сбывалось в киосках на территории Украины. Только от изъятого товара в бюджет не поступило ориентировочно 7 млн грн акцизного налога.
Организаторам «сигаретного бизнеса» предусмотрена ответственность по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
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