На школы Днепропетровщины ждут изменения: какие нововведения введут с сентября

Со 2 сентября начнут действовать введенные Кабмином условия для организации образовательного процесса в школах. Глава облсовета Днепропетровщины Николай Лукашук назвал новые особенности обучения в школах.
Не более 24 учащихся в классе — это нововведение касается только первых классов, которые занимаются оффлайном или по смешанному формату, если дистанционно — количество учащихся может быть больше, для других классов максимальное количество учащихся остается на уровне 30 человек.
Новые образовательные программы для учащихся 5-9 классов – изменения касаются распределения учебной нагрузки, которая теперь базируется на минимальном количестве часов, а не на рекомендованном.
Оценка в 5-9 классах кроме разделения на четыре уровня: начальный (1-3 балла), средний (4-6 баллов), достаточный (7-9 баллов) и высокий (10-12 баллов) включает формовочную, итоговую оценку и самооценку — чтобы учителя более точно определяли достижения учеников.
Старшеклассники (10 и 11 классы) будут изучать обновленный курс «Защита Украины» – военные технологии и особенности информационной безопасности, программой также предусмотрены практические занятия по стрелковой подготовке, ориентированию на местности, тактической медицине; в 10-м классе дети будут учиться основам национальной безопасности, управления, планирования, вооружения и военной техники, в 11-м – развитию военных технологий, информационной войне и защите гражданского населения.
В школах появятся офицеры службы образовательной безопасности – они будут выполнять правоохранительную, наставническую и просветительскую функции.
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