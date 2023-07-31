На съезде с Нового моста в авто умер мужчина: что говорят в полиции

Сегодня, 31 июля, на съезде с Нового моста на правом берегу в автомобиле Daewoo Lanos умер мужчина.

Как сообщают местные Telegram-каналы, вероятнее всего, мужчине стало плохо, на место вызвали медиков, они пытались откачать водителя, но, к сожалению, он скончался.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. Вызов в правоохранительные органы поступил около 08:50. На теле умершего телесные повреждения правоохранители не обнаружили. Причина смерти устанавливается.

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