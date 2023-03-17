На руках еще 500 единиц: глава ОВА дал жителям Днепра еще 10 дней на сдачу стрелкового оружия

В начале полномасштабного вторжения рф в Днепре и области гражданским предоставили оружие для защиты их семей и домов. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть вернула оружие. Остальные – оставили «на руках».

Поэтому 6 марта Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, дал жителям региона 10 дней на сдачу оружия.

Списки этих граждан нам известны, опубликовывать их мы пока не будем. Но еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке, – отмечал тогда Сергей Лысак.

Сегодня, 17 марта, он сообщил, что срок истек, и подвел итоги. По его словам, 2000 единиц стрелкового оружия на территории Днепра было выдано. 1500 единиц на сегодняшний день – сдано. 500 единиц оружия – остается у населения.

Все лица, у которых находится оружие, установлены. Лица, выдававшие оружие, – установлены. Даю последний срок – еще 10 дней на добровольную сдачу стрелкового оружия. Дальше только ответственность. Согласно действующему законодательству, – отметил Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепропетровщины, потерявшие родных из-за агрессии рф, могут получить 300 тыс. грн: подробности.

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