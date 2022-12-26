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  • На россии снова «бавовна»: на авиабазе в Энгельсе поражен пункт управления базой

На россии снова «бавовна»: на авиабазе в Энгельсе поражен пункт управления базой

Сегодня 10:35
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В ночь на 26 декабря аэродром стратегической авиации рф в городе Энгельс Саратовской области стал объектом атаки с воздуха.
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Фото иллюстративное.

Это уже второй раз за текущий месяц.

Об этом сообщают СМИ.

Министерство обороны (читай – убийства) рф сообщило, что аэродром атаковала Украина с помощью ударного беспилотника. Но якобы его удалось сбить силами противовоздушной обороны.

26 декабря около 1:35 по мск средствами противовоздушной обороны вкс россии сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника находившиеся на аэродроме трое российских военнослужащих технического состава получили смертельные ранения, — сказано в сообщении.

При этом ведомство уверяет, что авиационная техника якобы не пострадала.

В то же время издание Baza сообщает, что площадь пожара после взрыва в Энгельсе составляет 120 квадратных метров.

Кроме того, украинский военный корреспондент Роман Бочкала пишет, что российские средства противовоздушной обороны сбили не сам беспилотник, а одну из выпущенных ракет.

В результате ракетной атаки БПЛА по месту дислокации 6950-й авиабазы (в/ч 06987 г. Энгельс Саратовской обл. рф) поражен пункт управления базой. БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель, — сообщил Бочкала в Twitter.

Новости Днепра про На россии снова

Отметим, что именно на аэродроме Энгельс базируются российские стратегические бомбардировщики. Их рф использует для ракетных ударов по украинским городам. Кроме того, они являются частью «ядерной триады» россии, то есть могут нести ядерное оружие.

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