На приветственном билборде, который заказали в Одессе, перепутали днепрянку Магучих и киевлянку Геращенко

На билборде, который разместили в центре города, вместо бронзового призера Олимпиады изображена чемпионка Парижа-2024. На это обратило внимание одесское издание «Думская».
В мэрии Одессы оскандалились с поздравлением легкоатлетки Ирины Геращенко, перепутав спортсменку с днепрянкой Ярославой Магучих.
Мэрия города заказала билборды посвященные легкоатлетке, занявшей третье место в прыжках в высоту, однако вместо Геращенко на билборде расположили фото олимпийской чемпионки Ярославы Магучих.
В Одессе уже извинились за ошибку, списав ее на человеческий фактор.
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