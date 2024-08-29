На приветственном билборде, который заказали в Одессе, перепутали днепрянку Магучих и киевлянку Геращенко

В Одессе поздравили бронзовую чемпионку Ирину Геращенко билбордом с лицом Ярославы Магучих, потому что перепутали двух спортсменок.

На билборде, который разместили в центре города, вместо бронзового призера Олимпиады изображена чемпионка Парижа-2024. На это обратило внимание одесское издание «Думская».

В мэрии Одессы оскандалились с поздравлением легкоатлетки Ирины Геращенко, перепутав спортсменку с днепрянкой Ярославой Магучих.

Мэрия города заказала билборды посвященные легкоатлетке, занявшей третье место в прыжках в высоту, однако вместо Геращенко на билборде расположили фото олимпийской чемпионки Ярославы Магучих.

В Одессе уже извинились за ошибку, списав ее на человеческий фактор.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: