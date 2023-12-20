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На прилавках магазинов Днепра может быть французский сыр со стафилококком

Сегодня 18:40
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Украинцев предупреждают об опасном сыре, который мог попасть в нашу страну перед Новым годом.

Новости Днепра про На прилавках магазинов Днепра может быть французский сыр со стафилококком

Как сообщила Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASF), речь идет о сыре Reblochon de Savoie, который попал на прилавки экспортом из Франции.

В ходе исследований в этом сыре обнаружили патогенные микроорганизмы «стафилококк коагулазоположительный». 

Стафилококк чаще всего передается именно через молочные или кондитерские изделия, консервы, мясо. Первые симптомы появляются уже через несколько часов после употребления в пищу таких продуктов.

Среди симптомов:

  • боль в животе
  • тошнота
  • рвота
  • головная боль
  • судороги (если отравление сильное)
  • усиленное сердцебиение

Скорее всего, опасный сыр завернут еще на таможне, но во время новогодних закупок будьте внимательны и не берите на стол сыр Reblochon de Savoie.

Новости Днепра про На прилавках магазинов Днепра может быть французский сыр со стафилококком

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