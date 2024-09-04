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На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)

Сегодня 14:52
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В Днепре по проспекту науки обновили сквер.

Новости Днепра про На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)

В Днепре привели в порядок зеленую зону вблизи жилых домов по проспекту Науки, 104, 106, 108, 112. Раньше эта локация была запущена, но теперь в этом районе появился обновленный уютный, теневой сквер с многолетними зелеными насаждениями.

Что сделали?

  • устройство тротуарной плитки;
  • установка скамеек и урн;
  • установка декоративных элементов;
  • высадка кустов и другое озеленение;
  • омоложение имеющихся кустов;
  • установка паркового освещения.

Далее планируют обустроить комфортное место для отдыха и развлечений детей.

 

Новости Днепра про На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)

Новости Днепра про На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)

Новости Днепра про На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)

Новости Днепра про На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)

Новости Днепра про На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)

Новости Днепра про На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)

Новости Днепра про На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)

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Новости Днепра про На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)Українська Новости Днепра про На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)Русский

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