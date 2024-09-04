На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)

В Днепре привели в порядок зеленую зону вблизи жилых домов по проспекту Науки, 104, 106, 108, 112. Раньше эта локация была запущена, но теперь в этом районе появился обновленный уютный, теневой сквер с многолетними зелеными насаждениями.

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