На проспекте Богдана Хмельницкого 81-летняя днепрянка выпрыгнула из окна многоэтажки

Как выяснили правоохранители на месте событий, тело принадлежало 81-летней местной жительнице. Её нашли возле подъезда, в котором расположено её жильё, примерно в 12:18.
Об этом пишет «Информатор».
По предварительной информации, пенсионерка выпрыгнула из окна собственной квартиры на 9-м этаже.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и детали гибели днепрянки.
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