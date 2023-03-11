На проспекте Богдана Хмельницкого 81-летняя днепрянка выпрыгнула из окна многоэтажки

В пятницу, 10 марта, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого, 126А нашли бездыханное тело пожилой женщины.

Как выяснили правоохранители на месте событий, тело принадлежало 81-летней местной жительнице. Её нашли возле подъезда, в котором расположено её жильё, примерно в 12:18.

Об этом пишет «Информатор».

По предварительной информации, пенсионерка выпрыгнула из окна собственной квартиры на 9-м этаже.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и детали гибели днепрянки.

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