На продажу выставили обанкротившийся завод на Днепропетровщине

Речь идет о Никопольском заводе стальных труб ЮТИСТ. Предприятие находится в стадии банкротства. Стартовая цена составляет 20 млн. грн. Об этом сообщает Prozorro.Продажі.
Завод расположен на проспекте Трубников, 56.
Что продают:
Кроме того, движимое имущество в составе трансформаторов, кабелей и т.д.
На фото, которые публикуют на Prozzoro, видно, что все помещения нуждаются в капитальном ремонте.
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