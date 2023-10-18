Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На продажу выставили обанкротившийся завод на Днепропетровщине

Сегодня 10:29
просмотров

В Никополе хотят продать завод стальных труб

Новости Днепра про На продажу выставили обанкротившийся завод на Днепропетровщине

Речь идет о Никопольском заводе стальных труб ЮТИСТ. Предприятие находится в стадии банкротства. Стартовая цена составляет 20 млн. грн. Об этом сообщает Prozorro.Продажі.

Завод расположен на проспекте Трубников, 56.

Что продают:

  • бытовые помещения общей площадью 2779,7 кв.
  • Центральная лаборатория общей площадью 6938,4 кв.м.;
  • здание станции защитного газа общей площадью 2328,7 кв.м.;
  • три сооружения дымовых труб, каждая общей площадью 2,8 кв.м.,
  • насосная станция, общей площадью 53,6 кв.
  • здание подстанции №18, общей площадью 146,0 кв.
  • здание (преобразуемой) подстанции №16, общей площадью 443,1 кв.м.;
  • здание преобразуемой станции №18, общей площадью 202,7 кв.м;
  • здание будки весовщика, общей площадью 13,8 кв.м.;
  • здание станции перекачки отработанной воды общей площадью 119,6 кв.м.;
  • здание цеха общей площадью 3678,3 кв.
  • здание лаборатории испытаний материалов общей площадью 1053,8 кв.м.;
  • здание проходной конторы №1, общей площадью 837,2 кв.
  • забор металлический с кирпичными колоннами.

Кроме того, движимое имущество в составе трансформаторов, кабелей и т.д.

На фото, которые публикуют на Prozzoro, видно, что все помещения нуждаются в капитальном ремонте.

Новости Днепра про На продажу выставили обанкротившийся завод на Днепропетровщине

Новости Днепра про На продажу выставили обанкротившийся завод на Днепропетровщине

Читайте также:

Новости Днепра про На продажу выставили обанкротившийся завод на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про На продажу выставили обанкротившийся завод на ДнепропетровщинеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Есть погибшие и пострадавшие: мэр Днепра рассказал детали утренней ракетной атаки на город
Новости Днепра
Сегодня 10:34
Есть погибшие и пострадавшие: мэр Днепра рассказал детали утренней ракетной атаки на город

В Днепре утром слышались звуки взрывов.

В Днепре прогремел взрыв: что известно
Новости Днепра
Сегодня 09:51
В Днепре прогремел взрыв: что известно

Будьте в безопасных местах!

В Павлограде горел дом: ГСЧС-ники спасли 74-летнюю бабушку (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 09:25
В Павлограде горел дом: ГСЧС-ники спасли 74-летнюю бабушку (ВИДЕО)

К тушению возгорания привлекли 13 человек личного состава и 2…

На трассе Днепр-Кривой Рог Daewoo сбил велосипедиста: мужчина умер на месте
Новости Днепра
Сегодня 08:00
На трассе Днепр-Кривой Рог Daewoo сбил велосипедиста: мужчина умер на месте

Вчера, 17 октября, на трассе Днепр-Кривой Рог произошла смертельная авария.

Последние новости

Удар по пригороду Днепра: погибла 31-летняя женщина, появились первые фото с места попадания
Удар по пригороду Днепра: погибла 31-летняя женщина, появились первые фото с места попадания

Утром 18 октября по Днепровскому району ударили ракетами.

Сегодня 10:51
4
просмотров
Есть погибшие и пострадавшие: мэр Днепра рассказал детали утренней ракетной атаки на город
Есть погибшие и пострадавшие: мэр Днепра рассказал детали утренней ракетной атаки на город

В Днепре утром слышались звуки взрывов.

Сегодня 10:34
5
просмотров
В Днепре прогремел взрыв: что известно
В Днепре прогремел взрыв: что известно

Будьте в безопасных местах!

Сегодня 09:51
9
просмотров
В Павлограде горел дом: ГСЧС-ники спасли 74-летнюю бабушку (ВИДЕО)
В Павлограде горел дом: ГСЧС-ники спасли 74-летнюю бабушку (ВИДЕО)

К тушению возгорания привлекли 13 человек личного состава и 2 единицы техники.

Сегодня 09:25
4
просмотров
Сегодня в Днепре популярный трамвай завершит свою работу раньше: подробности
Сегодня в Днепре популярный трамвай завершит свою работу раньше: подробности

Важная информация!

Сегодня 08:30
7
просмотров
На трассе Днепр-Кривой Рог Daewoo сбил велосипедиста: мужчина умер на месте
На трассе Днепр-Кривой Рог Daewoo сбил велосипедиста: мужчина умер на месте

Вчера, 17 октября, на трассе Днепр-Кривой Рог произошла смертельная авария.

Сегодня 08:00
5
просмотров
Количество погибших граждан Украины в Израиле возросло
Количество погибших граждан Украины в Израиле возросло

Количество украинцев, погибших в результате нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль, возросло до 13 человек.

Сегодня 07:15
3
просмотров
Сегодня в Днепре будут выключать свет на 9 часов: зарядите телефон
Сегодня в Днепре будут выключать свет на 9 часов: зарядите телефон

Еще есть время подготовиться!

Сегодня 06:50
7
просмотров
Погода на 18 октября: в Днепре ясно и без осадков
Погода на 18 октября: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В эту игру можно играть вдвоем: Залужный показал запуск баллистических ракет ATACMS
В эту игру можно играть вдвоем: Залужный показал запуск баллистических ракет ATACMS

Главнокомандующий показал работу ATACMS.

Вчера 22:06
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх