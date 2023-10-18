На продажу выставили обанкротившийся завод на Днепропетровщине

В Никополе хотят продать завод стальных труб

Речь идет о Никопольском заводе стальных труб ЮТИСТ. Предприятие находится в стадии банкротства. Стартовая цена составляет 20 млн. грн. Об этом сообщает Prozorro.Продажі.

Завод расположен на проспекте Трубников, 56.

Что продают:

бытовые помещения общей площадью 2779,7 кв.

Центральная лаборатория общей площадью 6938,4 кв.м.;

здание станции защитного газа общей площадью 2328,7 кв.м.;

три сооружения дымовых труб, каждая общей площадью 2,8 кв.м.,

насосная станция, общей площадью 53,6 кв.

здание подстанции №18, общей площадью 146,0 кв.

здание (преобразуемой) подстанции №16, общей площадью 443,1 кв.м.;

здание преобразуемой станции №18, общей площадью 202,7 кв.м;

здание будки весовщика, общей площадью 13,8 кв.м.;

здание станции перекачки отработанной воды общей площадью 119,6 кв.м.;

здание цеха общей площадью 3678,3 кв.

здание лаборатории испытаний материалов общей площадью 1053,8 кв.м.;

здание проходной конторы №1, общей площадью 837,2 кв.

забор металлический с кирпичными колоннами.

Кроме того, движимое имущество в составе трансформаторов, кабелей и т.д.

На фото, которые публикуют на Prozzoro, видно, что все помещения нуждаются в капитальном ремонте.

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