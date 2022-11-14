На позициях рф в Херсонской области нашли повешенных краснокнижных животных

Как сообщает зоозащитная организация UAnimals в Facebook, среди убитых оккупантами животных обнаружили краснокнижного серого хомяка.
Убийства краснокнижных животных ради забавы: россия должна быть наказана. Серые хомяки – грызуны из Красной книги Украины. До войны они охранялись и оберегались, — говорится в сообщении UAnimals.
На снятых украинскими военными фото видно, что россияне повесили грызунов за хвосты и шеи на одном из деревьев, под которым также нашли мусор, оставленный от оккупантов.
Зоозащитники призывают неравнодушных подписать петицию – россия должна быть наказана за экоцид.
Напомним, ранее мы писали, что из-за оккупантов в Черном море массово гибнут дельфины.
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