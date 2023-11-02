На поверхности воды канала в Днепре нашли тело человека

Как сообщили в ГСЧС, около 16:30 2 ноября поступило сообщение о том, что на поверхности воды местного канала вблизи улицы Сафонова Амур-Нижнеднепровского района города Днепр находится тело человека.
По прибытию к месту происшествия водолазы-спасатели установили, что в 4 метрах от берега в воде находится человек без признаков жизни.
Спасатели с помощью спасательной веревки доставили на берег мужчину без признаков жизни и передали работникам Национальной полиции.
К месту происшествия привлечены 3 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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