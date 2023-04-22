На подлете к Днепропетровской области были сбиты 4 вражеских БПЛА: что известно

Ночь на Днепропетровщине, к счастью, прошла спокойно. Однако вечером 21 апреля враг все же пытался атаковать нашу область беспилотниками. Их планам помешала ПВО.

Вечером была угроза атаки «шахедами». Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Спасибо нашим защитникам неба с ПвК «Схід», которые во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии не пустили вражеские беспилотники на территорию Днепропетровщины», — написал Лукашук.

Всего на подлете к области было сбито 4 БПЛА.

«В целом ночь прошла спокойно, хотя и с тревогами. Ни в одной громаде обстрелов не зафиксировано», — добавил председатель ДОС.

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