На подлете к Днепропетровской области были сбиты 4 вражеских БПЛА: что известно

Вечером была угроза атаки «шахедами». Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«Спасибо нашим защитникам неба с ПвК «Схід», которые во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии не пустили вражеские беспилотники на территорию Днепропетровщины», — написал Лукашук.
Всего на подлете к области было сбито 4 БПЛА.
«В целом ночь прошла спокойно, хотя и с тревогами. Ни в одной громаде обстрелов не зафиксировано», — добавил председатель ДОС.
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