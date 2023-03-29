На побережье Черного моря из-за шторма выросла минная опасность, — ОК «Південь»

«Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям. К счастью, в этом году пострадавших не было, но летом такие случаи вероятны», — сказано в сообщении.

По данным командования, с начала 2023 года в прибрежную зону Одесской, Николаевской областей и Грузии море вынесло около 20 мин.

Штормовая погода в Черном море привела к увеличению минной опасности. Волнами могут вынести опасные предметы вдоль всей береговой линии.

Врачи боролись за его жизнь больше недели.

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