На побережье Черного моря из-за шторма выросла минная опасность, — ОК «Південь»

По данным командования, с начала 2023 года в прибрежную зону Одесской, Николаевской областей и Грузии море вынесло около 20 мин.
«Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям. К счастью, в этом году пострадавших не было, но летом такие случаи вероятны», — сказано в сообщении.
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