На Победе в Днепре открылся McDonald’s: очередь с желающих попасть внутрь растянулась на сотни метров (ФОТО, ВИДЕО)

Журналисты dnepr.info отправились в один из самых посещаемых McDonald’s в городе и посмотрели, как он выглядит в первый день открытия и есть ли очереди.
McDonald’s открылся в Днепре 25 апреля. С самого утра около заведения толпились покупатели. Желающих купить фаст-фуд было так много, что администрация заведения приняла решение пускать в ресторан ограниченное количество людей – по 2-3 человека. Остальные вынуждены были толпиться на улице, среди столиков с зонтиками – тут очередь из посетителей растянулась на 100 метров от входа.
На то, чтобы получить свой заказ стоящему в очереди необходимо чуть больше часа времени.
Аналогичная ситуация была и на МакДрайв. Очередь из машин – почти 400 метров.
Из-за открытия McDonald’s в разных частях Днепра образовались пробки на дорогах.
Люди в McDonald’s покупают сразу и много, выносят из ресторана еду в больших бумажных пакетах.
Рестораны быстрого питания в Днепре открылись не по всем адресам, часть еще закрыта.
Отметим, в McDonald’s обновились цены на меню.
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