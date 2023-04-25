На Победе в Днепре открылся McDonald’s: очередь с желающих попасть внутрь растянулась на сотни метров (ФОТО, ВИДЕО)

С началом полномасштабного вторжения McDonald’s в Украине полностью прекратил свою работу. Компания объяснила это заботой о безопасности сотрудников и посетителей. В минувшем году сеть ресторанов быстрого питания открыла свои заведения в столице и нескольких городах Украины. Теперь очередь дошла и до Днепра.

Журналисты dnepr.info отправились в один из самых посещаемых McDonald’s в городе и посмотрели, как он выглядит в первый день открытия и есть ли очереди.

McDonald’s открылся в Днепре 25 апреля. С самого утра около заведения толпились покупатели. Желающих купить фаст-фуд было так много, что администрация заведения приняла решение пускать в ресторан ограниченное количество людей – по 2-3 человека. Остальные вынуждены были толпиться на улице, среди столиков с зонтиками – тут очередь из посетителей растянулась на 100 метров от входа.

На то, чтобы получить свой заказ стоящему в очереди необходимо чуть больше часа времени.

Аналогичная ситуация была и на МакДрайв. Очередь из машин – почти 400 метров.

Из-за открытия McDonald’s в разных частях Днепра образовались пробки на дорогах.

Люди в McDonald’s покупают сразу и много, выносят из ресторана еду в больших бумажных пакетах.

Рестораны быстрого питания в Днепре открылись не по всем адресам, часть еще закрыта.

Отметим, в McDonald’s обновились цены на меню.

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