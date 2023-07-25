На пляже вблизи Днепра авто слетело с утеса и травмировало мальчика

Детали об этом инциденте рассказала руководитель Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Быданцева.
23 июля в центральную диспетчерскую в Днепре поступил вызов об 11-летнем мальчике, который получил травму головы. Это произошло в поселке Карнауховка Каменского района. На место выехала бригада скорой.
Как оказалось, на утесе Днепра стоял легковой автомобиль, а на берегу у воды отдыхали люди. Неожиданно в авто снялся ручной тормоз и оно начало двигаться вниз с утеса, при этом задев мальчика. Ребенок упал и получил травму головы.
Медики обследовали пострадавшего и диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в одну из больниц Днепра.
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