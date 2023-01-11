На озеро на Победе приезжала полиция: что случилось

С наступлением морозов на замерзших водоемах стали гулять дети и взрослые. 10 января маленьких экстремалов заметили на Победе.
Об этом сообщили днепровские полицейские. По словам правоохранителей, местные жители им рассказали, что по озеру возле церкви в Соборном районе гуляют школьники.
Водоем едва замерз, поэтому полицейские оперативно выехали на вызов пока не произошло ЧП. Отметим, что это место популярно среди детей, желающих прогуляться на льду зимой.
Приехав к озеру, полицейские сначала убедились, что подросткам не угрожает опасность, а затем рассказали правила поведения на воде зимой.
Чтобы сохранить здоровье, спасти жизнь, следует помнить следующее:
Напомним, сегодня на Победе заметили рыбаков, сидевших посреди реки и ловивших рыбу.
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