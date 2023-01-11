На озеро на Победе приезжала полиция: что случилось

В Днепре школьники гуляли по тонкому льду.

С наступлением морозов на замерзших водоемах стали гулять дети и взрослые. 10 января маленьких экстремалов заметили на Победе.

Об этом сообщили днепровские полицейские. По словам правоохранителей, местные жители им рассказали, что по озеру возле церкви в Соборном районе гуляют школьники.

Водоем едва замерз, поэтому полицейские оперативно выехали на вызов пока не произошло ЧП. Отметим, что это место популярно среди детей, желающих прогуляться на льду зимой.

Приехав к озеру, полицейские сначала убедились, что подросткам не угрожает опасность, а затем рассказали правила поведения на воде зимой.

Чтобы сохранить здоровье, спасти жизнь, следует помнить следующее:

не находиться на льду, если его толщина меньше 7 см

ограничить пешеходную переправу по льду

взрослым запретить устроить катки и игры на замерзших водоемах

помнить, что лед всегда тоньше там, где есть сток воды, растут кусты, камыш, где быстрое течение, где есть источники или впадает ручей.

Напомним, сегодня на Победе заметили рыбаков, сидевших посреди реки и ловивших рыбу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: