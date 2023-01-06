На орбиту вышел и начал работать спутник, изготовленный в Днепре

Еще 3 января ракета Falcon 9 компании SpaceX доставила на околоземную орбиту спутник EOS SAT-1. Теперь же аппарат передал первые данные, свидетельствующие о начале его работы.
EOS SAT-1 – это первый спутник будущего созвездия, ориентированный на нужды сельского хозяйства. Это едва ли не первая в мире космическая инициатива, направленная именно на нужды аргопроизводства. Полноценно свою работу эта система начнет в 2025 году, когда на орбиту выйдут остальные спутники.
Известно, что компания EOS Data Analytics входит в корпорацию Noosphere украинского бизнесмена Макса Полякова и значительная часть спутника сделана в Днепре. В частности, у нас изготовлен двигатель, напечатали на 3D-принтере некоторые детали и элементы корпуса.
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