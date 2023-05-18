На Никопольщине задержан преступник, который сбывал оружие и боеприпасы

Незаконного торговца задержали на месте преступления. По предварительной договоренности он за 5 000 гривен продавал автомат Калашникова с патронами.
По данным полиции тогда 37-летний мужчина как раз планировал продажу оружия. Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований и начались следственные действия.
Был проведен санкционированный обыск в квартире правонарушителя.
Правоохранители изъяли еще 5 гранат – РГД-5 и 4 «Ф-1» с энтузиазмом. Все изъятое направлено на экспертное исследование.
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