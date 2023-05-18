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На Никопольщине задержан преступник, который сбывал оружие и боеприпасы

Сегодня 19:15
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В Покрове Никопольского района полицейские разоблачили мужчину на сбыте оружия и боеприпасов.

Новости Днепра про На Никопольщине задержан преступник, который сбывал оружие и боеприпасы

Незаконного торговца задержали на месте преступления. По предварительной договоренности он за 5 000 гривен продавал автомат Калашникова с патронами.

По данным полиции тогда 37-летний мужчина как раз планировал продажу оружия. Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований и начались следственные действия.

Был проведен санкционированный обыск в квартире правонарушителя.

Правоохранители изъяли еще 5 гранат – РГД-5 и 4 «Ф-1» с энтузиазмом. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Новости Днепра про На Никопольщине задержан преступник, который сбывал оружие и боеприпасы

Новости Днепра про На Никопольщине задержан преступник, который сбывал оружие и боеприпасы

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Новости Днепра про На Никопольщине задержан преступник, который сбывал оружие и боеприпасыУкраїнська Новости Днепра про На Никопольщине задержан преступник, который сбывал оружие и боеприпасыРусский

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