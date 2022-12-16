На Никопольщине вся ночь была тревожной, — Резниченко

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко.
Оккупанты накрыли огнем из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду. К счастью, люди не пострадали.
Резниченко пишет, что последствия атаки выясняются. В других районах ночь прошла спокойно.
Читайте также:
Автор:
В районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны нанесли удары по противнику, более 180 россиян получили ранения. В городе оккупанты используют мобильные крематории.
Из-за постоянных обстрелов россией украинцы остаются не только без электричества, но и воды, а также тепла. Поэтому вопрос, как согреться без центрального отопления, становится все более актуальным.
Министерство цифровой трансформации обновило COVID- сертификаты в приложении "Дія". Теперь там можно сгенерировать обновленный документ о 4-й дозе вакцины.
Во время боевых действий в Донецкой области не стало Высторопа Богдана Сергеевича. Он погиб 10 декабря. Ему было 27 лет.
Одевайтесь теплее и захватите с собой зонт!
Российские военные сегодня, 15 декабря, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и пять получили ранения.
У четвер, 15 грудня, у Дніпрі пішов дощ, а на дорогах вже утворюється ожеледь. Комунальні служби запевняють, що ситуація під контролем.
Цены на продукты меняются довольно быстро, самые «ходовые» товары регулярно дорожают и удивляют жителей Днепра своей стоимостью. Журналисты dnepr.info решили сравнить сколько стоят некоторые позиции популярных продуктов в разных супермаркетах Днепра. В качестве «подопытных» мы взяли магазины АТБ, «Варус» и…
Российские военные штурмуют на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Чтобы улучшить свое положение на ряде других направлений, пытаются наращивать группировки.
Местный житель знакомился с прохожими на остановках общественного транспорта, возле торговых павильонов и других общественных местах и рассказывал им разные истории из своей жизни. Дождавшись подходящего момента - похищал у горожан деньги и мобильные телефоны.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!