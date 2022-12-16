На Никопольщине вся ночь была тревожной, — Резниченко

Резниченко пишет, что последствия атаки выясняются. В других районах ночь прошла спокойно.

Оккупанты накрыли огнем из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду. К счастью, люди не пострадали.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко.

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