На Никопольщине сменят комендантский час: причины

У Нікопольському районі у деяких громадах змінять комендантську годину.

Об этом сообщает глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Из-за продолжения падения уровня воды в Каховском водохранилище возникла необходимость усилить меры безопасности в Никопольском районе.

С 20 июня в некоторых громадах комендантский час продлится с 22:00 до 04:00 на следующий день. Всего в список вошли пять громад:

Никопольская городская территориальная громада;

Марганецкая городская территориальная громада;

Красногригорьевская поселковая территориальная громада (за исключением Дмитровского старостинского округа);

Покровское сельская территориальная громада (за исключением Новософиевского старостинского округа);

Вышетарасовский старостинский округ Мировского сельского территориальной громады.

Комендантский час с 23:00 до 4:00 утра останется в этих громадах:

Томаковская поселковая территориальная громада;

Дмитровский старостинский округ Красногригоровской поселковой территориальной громады;

Новософиевский старостинский округ Покровской сельской территориальной громады;

Мировская сельская территориальная громада (за исключением Вышетарасовского старостинского округа);

Первомайская сельская территориальная громада.

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