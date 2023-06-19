На Никопольщине сменят комендантский час: причины

Об этом сообщает глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
Из-за продолжения падения уровня воды в Каховском водохранилище возникла необходимость усилить меры безопасности в Никопольском районе.
С 20 июня в некоторых громадах комендантский час продлится с 22:00 до 04:00 на следующий день. Всего в список вошли пять громад:
Комендантский час с 23:00 до 4:00 утра останется в этих громадах:
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