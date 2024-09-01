На Никопольщине двое людей получили ранения из-за вражеского артобстрела

Войска окупантов продолжают обстреливать общины Днепропетровщины.

В результате вражеского артобстрела пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На Никопольщине – двое пострадавших. В Марганецкой общине из-за вражеского артобстрела ранены 58-летний мужчина и 52-летняя женщина. Они получили медицинскую помощь, будут лечиться дома, — говорится в сообщении главы ОВА.

Поврежден газопровод и линия электропередач. Пожарные укрощали возгорание сухой травы.

Сегодня мы писали о том, что в результате ранений умер Герой из города Синельниково Дремелецкий Сергей Алексеевич

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