На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)

Сообщение о том, что в результате столкновения двух автомобилей человек оказался зажат внутри поврежденного транспортного средства, поступило в Службу спасения примерно в 22:40. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место ДТП, спасатели выяснили, что пострадала девушка 2001 года рождения, которая ехала на переднем пассажирском сиденье автомобиля Infiniti. Ее деблокировали из иномарки с помощью аварийно-спасательного инструмента, после чего передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.
Все детали и обстоятельства ДТП выясняются.
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