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На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)

Сегодня 08:50
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В пятницу, 24 марта, в Днепре на улице Набережная Победы произошла авария с участием автомобилей Infiniti и BMW. Пассажирку первого пришлось деблокировать из поврежденного авто с помощью спасателей.

Новости Днепра про На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)

Сообщение о том, что в результате столкновения двух автомобилей человек оказался зажат внутри поврежденного транспортного средства, поступило в Службу спасения примерно в 22:40. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место ДТП, спасатели выяснили, что пострадала девушка 2001 года рождения, которая ехала на переднем пассажирском сиденье автомобиля Infiniti. Ее деблокировали из иномарки с помощью аварийно-спасательного инструмента, после чего передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.

Все детали и обстоятельства ДТП выясняются.

Новости Днепра про На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО) Новости Днепра про На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО) Новости Днепра про На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)

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