На набережной Днепра фонарь свалился в воду

В пятницу, 10 ноября, горожане заметили, что один из уличных фонарей, расположенных на набережной, находится в воде. Верхушка столба оказалась в реке, а основание еще держалось за асфальт.
Минус один столб, – пишут днепряне.
Почему фонарь оказался в воде, пока не известно.
Судя по фото, с остальными фонарями все хорошо.
Напомним, ранее мы сообщали, что в городке на Днепропетровщине на несколько дней отключили газ. Кроме этого, на улице Старочумацкой на несколько дней перекроют переезд.
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