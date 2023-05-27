На месте вчерашнего «прилета» по больнице в Днепре обнаружили фрагменты тел

К сожалению, двое мужчин погибли, 32 человека пострадали, 13 из них – до сих пор в больнице. Пятеро – тяжелые.
На месте трагедии всю ночь продолжались поисковые работы, продолжаются они и сейчас. В настоящее время разобрали 90% завалов. До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в разрушенном здании в момент прилета. Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Сколько жизней уже испортила кровавая агрессия «соседей». Они не останавливаются ни перед чем. Ежедневно продолжают совершать свои преступления против мирных жителей, – отметил он.
Напомним, сегодня – День траура по погибшим в Днепре, чьи жизни вчера оборвала российская ракета. Помним…
Обновлено: в ГСЧС сообщили, что поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены.
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