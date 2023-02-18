На месте разрушенного российской ракетой дома на Победе возведут мемориальный сквер, — Филатов

Во время того ракетного террора по городу погибло 46 мирных днепрян. В доме полностью уничтожены два подъезда. Уцелевшую часть уже начали восстанавливать, а на месте разрушенного блока появится мемориальный сквер. О таких планах Филатов сообщил в интервью испанскому изданию «El Mundo» и телеканалу «LaSexta».
Мэр Днепра также отметил, что отстроить разрушенные подъезды, чтобы вернуть людям их жилье на том же месте, — означало бы заставить их снова и снова переживать боль пережитой трагедии. Вместо этого город максимально монетизирует выплаты пострадавшим, поэтому они смогут самостоятельно выбрать новое жилье. Известно, что сейчас на это поступило 230 заявлений.
Ракетную атаку 14 января Филатов назвал военным преступлением и подчеркнул, что «мы никогда этого не забудем, не простим и найдем тех, кто это сделал».
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