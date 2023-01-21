На месте ракетного удара в Днепре восстанавливают подачу воды, тепла и света

На месте трагедии в Днепре, которая произошла 14 января, когда российская ракета разрушила многоэтажный дом на Победе, круглосуточно работают коммунальщики. Им уже удалось восстановить на некоторых адресах подачу тепла, света и воды.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

Так, коммунальщикам уже удалось выполнить следующую работу:

в 16 подъездах восстановлено тепло- и водоснабжение;

в 13 подъездах уже восстановлена подача газа;

в 15 подъездах возобновили электроснабжение. На выходных к электроэнергии будет подключен еще один подъезд;

восстановлена работа 14 лифтов;

заменены почти сотня выбитых окон. Другие пока стоят укрепленные и затянутые пленкой. На очереди монтаж около 1 500 окон, а в домах поблизости — почти 500.

Ближайшие две недели будет продолжаться инструментальный осмотр разрушенной девятиэтажки. По его результатам специалисты выяснят, какие квартиры подлежат восстановлению, а какие придется снести, потому что они не пригодны для проживания. По предварительным подсчетам будет демонтирована как минимум 1-я секция дома, а это 97 квартир.

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