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На месте ракетного удара в Днепре восстанавливают подачу воды, тепла и света

Сегодня 11:14
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На месте трагедии в Днепре, которая произошла 14 января, когда российская ракета разрушила многоэтажный дом на Победе, круглосуточно работают коммунальщики. Им уже удалось восстановить на некоторых адресах подачу тепла, света и воды.

Новости Днепра про На месте ракетного удара в Днепре восстанавливают подачу воды, тепла и света

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

Так, коммунальщикам уже удалось выполнить следующую работу:

  • в 16 подъездах восстановлено тепло- и водоснабжение;
  • в 13 подъездах уже восстановлена подача газа;
  • в 15 подъездах возобновили электроснабжение. На выходных к электроэнергии будет подключен еще один подъезд;
  • восстановлена работа 14 лифтов;
  • заменены почти сотня выбитых окон. Другие пока стоят укрепленные и затянутые пленкой. На очереди монтаж около 1 500 окон, а в домах поблизости — почти 500.

Ближайшие две недели будет продолжаться инструментальный осмотр разрушенной девятиэтажки. По его результатам специалисты выяснят, какие квартиры подлежат восстановлению, а какие придется снести, потому что они не пригодны для проживания. По предварительным подсчетам будет демонтирована как минимум 1-я секция дома, а это 97 квартир. 

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Новости Днепра про На месте ракетного удара в Днепре восстанавливают подачу воды, тепла и светаУкраїнська Новости Днепра про На месте ракетного удара в Днепре восстанавливают подачу воды, тепла и светаРусский

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