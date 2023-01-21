На месте ракетного удара в Днепре восстанавливают подачу воды, тепла и света

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.
Так, коммунальщикам уже удалось выполнить следующую работу:
Ближайшие две недели будет продолжаться инструментальный осмотр разрушенной девятиэтажки. По его результатам специалисты выяснят, какие квартиры подлежат восстановлению, а какие придется снести, потому что они не пригодны для проживания. По предварительным подсчетам будет демонтирована как минимум 1-я секция дома, а это 97 квартир.
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