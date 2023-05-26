На месте прилета обнаружили тело еще одного мужчины, – Лысак

Сегодня россияне совершили очередной террористический акт – атаковали больницу в Днепре.

На месте прилета сильный пожар. Спасатели до сих пор тушат огонь.

К сожалению, стало известно, что из-под завалов здания ветклиники, которое также пострадало, достали тело погибшего мужчины.

Сегодняшняя ракетная атака по Днепру унесла жизни двух человек.

Кроме того, 23 человека пострадали.

Не простим, отомстим!

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