На месте прилета обнаружили тело еще одного мужчины, – Лысак

На месте прилета сильный пожар. Спасатели до сих пор тушат огонь.
К сожалению, стало известно, что из-под завалов здания ветклиники, которое также пострадало, достали тело погибшего мужчины.
Сегодняшняя ракетная атака по Днепру унесла жизни двух человек.
Кроме того, 23 человека пострадали.
Не простим, отомстим!
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Автор:
Сегодня россияне в очередной раз атаковали город.
Не простим! Отомстим!
Ликвидация последствий продолжается.
В Днепре в результате обстрела разрушено медучреждение.
Сегодня россияне в очередной раз атаковали город.
Не простим! Отомстим!
Ликвидация последствий продолжается.
В Днепре в результате обстрела разрушено медучреждение.
Сегодня россияне совершили очередной террористический акт - атаковали больницу в Днепре.
На месте прилета сильный пожар.
Сегодня, 26 мая, около 10:30 в Днепре прогремел взрыв.
Днепр снова обстреливали.
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В Днепре есть изуродованные здания.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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