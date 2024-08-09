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  • На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка

На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка

Сегодня 17:45
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В Днепре на Монастырском острове много лет работало необычное кафе. Уникальность его состояла не в блюдах или напитках, а в месте, где это кафе располагалось. Находилось оно на смотровой площадке острова. Сама площадка была сделана из модели арки Мерефо-Херсонсокого моста. Ее для проведения испытаний изготовили на заводе перед тем, как возводить мост. Эта арка стоит на острове до сих пор.

Новости Днепра про На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка

Журналисты dnepr.info узнали историю смотровой площадки на острове и как сейчас выглядит эта арка-кафе.

Новости Днепра про На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка

На склоне скалы Монастырского острова еще до Второй мировой войны появилась смотровая площадка. Сделали ее из сохранившейся арки Мерефо-Херсонского моста. Считается, что перед строительством Мерефо-Херсонского моста в начале 1930-х годов была сделана модель арки в масштабе 1:4 и использовалась для испытаний нагрузки на железобетонную конструкцию.

Новости Днепра про На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка

После того, как мост был возведен, модель укрепили на склоне скалы острова. Сказать точно зачем это было сделано – неизвестно. Остров был не очень популярен среди отдыхающих, поскольку на нем был скалистый берег, мало растительности и отдыхать горожане предпочитали на других островах.

Новости Днепра про На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка

Когда на Монастырский был сделан мост, то арка моста превратилась в смотровую площадку. Ее покрасили, подремонтировали и сделали удобные ступеньки.

Новости Днепра про На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка

В 1960-х годах эта смотровая площадка превратилась в кафе. Работало оно там пару десятилетий и только в летнее время года, после чего арка-площадка некоторое время стояла заброшенной.

Новости Днепра про На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка

«В 1967 году  там было кафе, я принимала участие в программе «Зеленая улица», которую снимали в этом кафе», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Любовь Филимонова.

Новости Днепра про На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка

Позже кафе закрылось, но через время – заработало снова. Оно было уже не летним, а «всесезонным» и называлось довольно «тематически»  «Остров».

Новости Днепра про На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка

Сейчас арка-площадка-кафе стоит пустая.

фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история»

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Новости Днепра про На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадкаУкраїнська Новости Днепра про На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадкаРусский

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