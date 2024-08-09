На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка

В Днепре на Монастырском острове много лет работало необычное кафе. Уникальность его состояла не в блюдах или напитках, а в месте, где это кафе располагалось. Находилось оно на смотровой площадке острова. Сама площадка была сделана из модели арки Мерефо-Херсонсокого моста. Ее для проведения испытаний изготовили на заводе перед тем, как возводить мост. Эта арка стоит на острове до сих пор.

Журналисты dnepr.info узнали историю смотровой площадки на острове и как сейчас выглядит эта арка-кафе.

На склоне скалы Монастырского острова еще до Второй мировой войны появилась смотровая площадка. Сделали ее из сохранившейся арки Мерефо-Херсонского моста. Считается, что перед строительством Мерефо-Херсонского моста в начале 1930-х годов была сделана модель арки в масштабе 1:4 и использовалась для испытаний нагрузки на железобетонную конструкцию.

После того, как мост был возведен, модель укрепили на склоне скалы острова. Сказать точно зачем это было сделано – неизвестно. Остров был не очень популярен среди отдыхающих, поскольку на нем был скалистый берег, мало растительности и отдыхать горожане предпочитали на других островах.

Когда на Монастырский был сделан мост, то арка моста превратилась в смотровую площадку. Ее покрасили, подремонтировали и сделали удобные ступеньки.

В 1960-х годах эта смотровая площадка превратилась в кафе. Работало оно там пару десятилетий и только в летнее время года, после чего арка-площадка некоторое время стояла заброшенной.

«В 1967 году там было кафе, я принимала участие в программе «Зеленая улица», которую снимали в этом кафе», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Любовь Филимонова.

Позже кафе закрылось, но через время – заработало снова. Оно было уже не летним, а «всесезонным» и называлось довольно «тематически» «Остров».

Сейчас арка-площадка-кафе стоит пустая.

фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история»

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