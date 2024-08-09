На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка

Журналисты dnepr.info узнали историю смотровой площадки на острове и как сейчас выглядит эта арка-кафе.
На склоне скалы Монастырского острова еще до Второй мировой войны появилась смотровая площадка. Сделали ее из сохранившейся арки Мерефо-Херсонского моста. Считается, что перед строительством Мерефо-Херсонского моста в начале 1930-х годов была сделана модель арки в масштабе 1:4 и использовалась для испытаний нагрузки на железобетонную конструкцию.
После того, как мост был возведен, модель укрепили на склоне скалы острова. Сказать точно зачем это было сделано – неизвестно. Остров был не очень популярен среди отдыхающих, поскольку на нем был скалистый берег, мало растительности и отдыхать горожане предпочитали на других островах.
Когда на Монастырский был сделан мост, то арка моста превратилась в смотровую площадку. Ее покрасили, подремонтировали и сделали удобные ступеньки.
В 1960-х годах эта смотровая площадка превратилась в кафе. Работало оно там пару десятилетий и только в летнее время года, после чего арка-площадка некоторое время стояла заброшенной.
«В 1967 году там было кафе, я принимала участие в программе «Зеленая улица», которую снимали в этом кафе», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Любовь Филимонова.
Позже кафе закрылось, но через время – заработало снова. Оно было уже не летним, а «всесезонным» и называлось довольно «тематически» «Остров».
Сейчас арка-площадка-кафе стоит пустая.
фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история»
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