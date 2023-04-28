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  • На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)

На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)

Сегодня 14:22
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Раньше на месте Фестивального причала в Днепре был небольшой «порт» для лодок жителей района Каменья, а на месте стоящего теперь напротив ЖК Амстердам – крутая гора с узкой дорогой и оборудованным спуском к воде.

Новости Днепра про На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)

Решение о том, что Днепру нужна набережная было принято в 1934 году. Тогда же начали строительство, но планы нарушила Вторая мировая война. После ее окончания за набережную вновь взялись только в конце 1950-х годах. До этого на берегу Днепра находились частные домики, склады и лесопильни – в городе был много предпринимателей, торгующих лесом.

Новости Днепра про На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)

До войны удалось построить участки между улицами Европейской и Воскресенской, было начато строительство квартала набережной в сторону Юлиуша Словацкого и оборудован спуск к воде по улице Мономаха. Территория, шедшая от современной улицы Литейной к парку Шевченко была необорудованная. Тут на горе были маленькие дома и узкие улочки. Спуск к воде был очень крутой. После войны в таких маленьких домах жило несколько семей, все удобства были на улице.

Новости Днепра про На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)

В 1960-х годах для строительства набережной часть домов пришлось снести – людей отселили, а мешающие скалы взрывали. На месте нынешнего Фестивального причала был небольшой «порт» для лодок местных жителей, а через 5 метров от него уже стояли небольшие домики. Там, где сегодня находится ЖК Амстердам – была гора с оборудованным спуском к воде.

Новости Днепра про На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)

При строительстве набережной часть людей отсюда отселили, остальные получили новое жилье, когда территория на набережной стала застраиваться новыми современными домами.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)Українська Новости Днепра про На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)Русский

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