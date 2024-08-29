На лифтах лучше не ездить: в Днепре снова действуют экстренные отключения

В Днепре днем 29 августа ввели экстренные отключения, сообщили в ДТЭК. Это относится и к абонентам ЦЭК.
Графики временно не действуют. То есть электроэнергия может исчезнуть неожиданно, или включение задержится и в белой зоне, где точно должны вернуть свет.
Кроме Днепра и области, экстренные отключения ввели в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой (частично) областях.
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